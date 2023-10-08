شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لليوم السابع: غلق ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة الثلاثاء استعدادا للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو نادى الزمالك برئاسة عماد البناني، رئيس اللجنة الثلاثية، غلق ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بعد غدٍ الثلاثاء، استعدادا لعقد الجمعية العمومية المقرر إقامتها 20 أكتوبر الجارى، على أن يتم نقل تدريبات الفريق إلى ملعب آخر.

وأكد عماد البنانى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه تقرر تنفيذ الأعمال للمقر الانتخابي بدءاً من الثلاثاء، على أن يتم نقل تدريبات الفريق إلى ملعب دريم بأكتوبر لحين انتهاء العملية الانتخابية.

وأضاف البنانى، أنه سيتم خوض مباراة من قطاع الناشئين اليوم على الملعب الكبير، على أن يتم غلقه تنفيذا للعملية الانتخابية بعد غد الثلاثاء.

ويستأنف الزمالك تدريباته الأربعاء المقبل بعدما حصل اللاعبون على راحة من الجهاز الفنى لمدة 3 أيام بعد الفوز على البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من بطولة الدورى.

ويعقد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، جلسة مع أفراد جهازه المعاون من أجل تحديد خطة استغلال فترة توقف مسابقة الدورى.

ويرغب الجهاز الفنى للزمالك فى استغلال فترة توقف مسابقة الدورى بسبب معسكر المنتخب الوطنى من أجل تحسين الحالة الفنية والبدنية للاعبين، واعتبارها فترة إعداد جديدة.