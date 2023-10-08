شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يطلب إبعاد إبراهيم نور الدين عن مباراة الزمالك.. ويؤكد: زعلوك متعب الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب فرج عامر، رئيس نادى سموحة، بإبعاد الحكم إبراهيم نور الدين عن إدارة مباراته القادمة مع الزمالك فى بطولة دورى نايل، حتى لا نعيد ما حدث فى الماضى على حد تعبيره.

وكتب عامر عبر حسابه على "فيس بوك"، "أتمنى ألا يحكم مباراتنا القادمة سموحة مع الزمالك إبراهيم نور الدين حتي لا نعيد الماضي الأليم الذى حدث الموسم الماضي، المباراة التي هزت مصر كلها".

وأضاف رئيس سموحة، "محمد زعلوك ناشئ الأهلي الجديد، حاولنا نحصل عليه إعارة من الأهلي لمدة موسمين أو حتى موسم واحد، لكن كولر رفض وتمسك باللاعب وأتوقع أن يكون عماد متعب جديد".