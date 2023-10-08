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شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يطلب إبعاد إبراهيم نور الدين عن مباراة الزمالك.. ويؤكد: زعلوك متعب الجديد والان مع تفاصيل الخبر
وكتب عامر عبر حسابه على "فيس بوك"، "أتمنى ألا يحكم مباراتنا القادمة سموحة مع الزمالك إبراهيم نور الدين حتي لا نعيد الماضي الأليم الذى حدث الموسم الماضي، المباراة التي هزت مصر كلها".
وأضاف رئيس سموحة، "محمد زعلوك ناشئ الأهلي الجديد، حاولنا نحصل عليه إعارة من الأهلي لمدة موسمين أو حتى موسم واحد، لكن كولر رفض وتمسك باللاعب وأتوقع أن يكون عماد متعب جديد".
وحقق فريق سموحة فوزًا مثيرًا على المقاولون العرب، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين، على استاد الإسكندرية، في الأسبوع الثالث من مسابقة دورى نايل 2023 /2024.
تقدم سموحة في الدقيقة 18 بعد ركنية وصلت لأقدام مصطفى البدرى الذي أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى، وتعادل المقاولون في الدقيقة 30 بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق جوزيف أوتشايا بتسديدة ذكية في الزواية اليسرى للمرمى، وعاد سموحة للتقدم من ركلة الجزاء عن طريق فادي فريد بتسديدة قوية في منتصف المرمى.
بهذه النتيجة، يحتل فريق سموحة المركز الأول فى ترتيب جدول دورى نايل برصيد 7 نقاط. حيث فاز الفريق فى مباراتين وتعادل فى مباراة ولم يتذوق طعم الخسارة، سجل لاعبوه 5 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين، بينما يحتل فريق المقاولون العرب المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول دورى نايل برصيد نقطة، حيث تعاد
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