شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الأهلى تتوجه إلى الإسكندرية لحضور مباراة الإسماعيلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى على تويتر جانباً من تحرك الجماهير إلى الإسكندرية لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم في مباراته أمام الإسماعيلي في بطولة الدوري.

ونظم النادي الأهلى رحلات مجانية لجماهيره إلى مدينة الإسكندرية اليوم، الأحد، لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم في مباراته أمام الإسماعيلي في بطولة الدوري.

وبدأ تجمع الجماهير بداية من الساعة الحادية عشرة ظهرًا أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد، وتحركت الأتوبيسات إلى الإسكندرية في الثانية عشرة والنصف ظهرًا.

واستوجب اصطحاب كل مشجع أهلاوي تذكرة المباراة وبطاقة «فان آي دي» الخاصة به، كما يحظر اصطحاب أي أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير والمنشآت سواء أثناء السفر أو خلال المباراة.

وأنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي والإسماعيلي في بطولة الدوري المصري في السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري نايل.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية فرقًا أمنية لتأمين دخول الجماهير ولاعبي الفريقين وطاقم التحكيم الذي يدير المباراة.