شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الطائرة فى المركز الـ18 بعد انتهاء التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى منتخب مصر للكرة الطائرة مشوار التصفيات المؤهلة لأولمبياد الباريس محتلا المركز الـ 18 فى التصنيف العالمى، ليتصدر قارة أفريقيا ويضمن التأهل للدورة الأولمبية، متقدما على تونس بـ 7 مراكز، حيث يحتل المنتخب التونسى المركز الـ 25 فى التصنيف.



تصنيف الطائرة

وضمن منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة التأهل رسميا إلى أولمبياد باريس 2024 بعد خسارة منتخب تونس أمام تركيا 3/0 فى ختام التصفيات المقامة فى اليابان متصدرا التصنيف القارى لأفريقيا.

خسر منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة أمام نظيره الفنلندي بنتيجة 3/2 فى ختام التصفيات المقامة باليابان و المؤهلة لأولمبياد باريس ، ليضع قدما فى أولمبياد باريس فى ظل الحصول على شوطين فى اللقاء .

وتلقى منتخب الكرة الطائرة رجال أمام نظيره التركى بنتيجة 3/1 فى سادس جولاته بالتصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2023.

وتلقى منتخب رجال الكرة الطائرة الخسارة من صربيا 3/1 الثلاثاء، بعد الفوز على نظيره اليابانى صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 3 / 2، فى ثانى مبارياته بالتصفيات الأحد قم الحصول على راحة الاثنين.

وخاض منتخب رجال الطائرة أولى مواجهاته بالتصفيات السبت الماضى أمام أمريكا فى المباراة التى انتهت بنتيجة 3 /0 لصالح الأخير، حيث تقام التصفيات فى اليابان، وتوجه منتخبنا الوطنى إلى طوكيو فى الثانية صباح الخميس الماضى استعدادا للمنافسة.

وضمت قائمة اللاعبين كلا من: أحمد يوسف، حسام يوسف ورضا هيكل ومحمد عسران وسيف عابد وعبد الرحمن الحسينى وأحمد عمر ومحمد مصطفى "لعبة" ومحمد عادل وعبد الرحمن سعودى ومحمد رمصان ومحمد المهدى ومحمد رضا وأشرف اللقانى.

ويقود المنتخب فنيا فلافيو جولينيلى وحسن حصرى مدربا عاما ومحمد بخيبت المدرب وأحمد سعودى طبيب، وسامح ظلام أخصائى العلاج الطبيعى وأحمد سيد محلل تقنى ووجيرو مخطط أحمال.

وتوج منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة بلقب البطولة الأفريقية فى النسخة التى اختتمت بمصر بعد الفوز على الجزائر بنتيجة 3/1 للعودة للزعامة الأفريقية بعد غياب 8 سنوات.