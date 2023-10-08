نائب رئيس نادي الزمالك السابق يتعرض لأزمة قلبية مفاجئة

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس نادي الزمالك السابق، تعرض لأزمة قلبية خلال الساعات القليلة الماضية، وتم نقله إلى المستشفى بشكل عاجل.

ووفقا لموقع "مصراوي"، كشف شريف حسين، المدير التنفيذي السابق لنادي الزمالك، في منشور عبر صفحته الخاصة بموقع "فيس بوك"، تفاصيل إصابة أحمد جلال إبراهيم ونقله إلى المستشفى.

وكتب "حسين" في منشوره: "دعواتكم بالشفاء للأخ الغالي المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك الذي يرقد حاليا في العناية المركزة بالمستشفى السعودي الألماني بعد إجراء جراحة دقيقة بالقلب وتركيب دعامات بعد تعرضه لأزمة قلبية وجلطة".

وكان أحمد جلال إبراهيم قد تواجد في مجلس إدارة نادي الزمالك في منصب نائب الرئيس، لفترة كبيرة بمجلس المستشار مرتضى منصور.