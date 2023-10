برد فعل «غير معتاد».. حارس ميسي يساعد طفلاً اقتحم الملعب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جاء رد فعل حارس الأرجنتيني ليونيل ميسي، على قيام طفل صغير باقتحام ملعب مباراة فريقه إنتر ميامي ضد سينسيناتي، بطريقة غير معتادة؛ إذ ساعد الطفل على تحقيق حلمه، ولم يعنفه.

وعقب نهاية المباراة في اللقاء الذي جمع الفريقين، الأحد، ضمن منافسات الدوري الأمريكي، اقتحم طفل يرتدي قميص إنتر ميامي الملعب، راكضاً ناحية ميسي، ليقوم الحارس الخاص باللاعب، ياسين شويكو، بإيقاف المشجع الصغير.

وبعد ذلك قام الحارس بإيصاله إلى النجم الأرجنتيني، ليقوم ميسي بدوره بتحقيق حلم الطفل، والتقط صورة سيلفي معه، والتوقيع على القميص الخاص به.

وياسين تشويكو هو الجندي الأمريكي السابق الذي اختاره ديفيد بيكهام شخصياً ليتبع النجم الأرجنتيني في كل مكان كحارس شخصي له في إنتر ميامي، حتى أن مقاتل الفنون القتالية المختلطة يرافقه أثناء احتفاله.

وخطف حارس ميسي الشخصي الأنظار خلال الفترة الماضية؛ حيث يرافق النجم الأرجنتيني كظله في كل مكان بالملعب، واضطر أكثر من مرة للتدخل بالفعل خلال مجريات بعض المباريات للإمساك بمشجعين اقتحموا الملعب وإبعادهم عن النجم الأرجنتيني.

وعاد ميسي إلى الملاعب بعد غياب 17 يوماً للإصابة، إلا أنه لم يتمكن من تجنب هزيمة فريقه إنتر ميامي أمام سينسيناتي متصدر القسم الشرقي 0-1 ليفشل في التأهل إلى الأدوار الإقصائية بالدوري الأمريكي.

وتعد تلك الهزيمة هي الأولى لإنتر ميامي في مباراة تحظى بمشاركة ميسي الذي عاد بعد غياب 4 مباريات ولعب 36 دقيقة في اللقاء، وشارك في الشوط الثاني أملاً في مساعدة الفريق في المحافظة على فرص التأهل للأدوار الإقصائية.

وأحرز هدف فوز سينسيناتي في المباراة الأرجنتيني ألبارو بارييل بالدقيقة ال78، ليتجمد رصيد إنتر ميامي عند 33 نقطة في المركز قبل الأخير بالقسم الشرقي ويخسر فرص التأهل للأدوار الإقصائية قبل جولتين على نهاية الدور التمهيدي.

