الامارات | روسيا ومصر تتصدران بطولة العالم لبناء الأجسام بالفجيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت منافسات بطولة العالم لبناء الأجسام للهواة والمحترفين والتي اختتمت أمس في الفجيرة، تألقا لافتا للاعبي روسيا ومصر في فئة المحترفين. وتفوقت روسيا بذهبيتين وبرونزية، ثم حصلت مصر على ذهبية وفضية بينما توزعت الميداليات الاخرى على لاعبين من نيجيريا وبيلاروسيا وسورينام والبرتغال وامريكا وانغولا وبلجيكا.وفي أبرز النتائج فوز النيجيري ديفيد ندوكورو بذهبية 95 كيلوغرام، وذهبية المصري أحمد سيد في وزن اكثر من 95 كيلوغرام. وفي منافسات الفيزيك فاز الروسي فلاديمير كوستوف بالذهبية، بينما فاز مواطنه أيضا اوليغ شوروبين بذهبية منافسات الكلاسيك فيزيك.

وقام بتتويج الفائزين رئيس مجلس ادارة اتحاد بناء الاجسام واللياقة البدنية الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، ورئيس اللجنة المنظمة المهندس محمد عبيد بن ماجد ومدير البطولة خليل معروف ورئيس الاتحاد الدولي الدكتور روفائيل سانتوغا.

وفي سياق متصل اشاد الاتحاد الدولي بجهود الحكام الاماراتيين الذين شاركوا بقيادة المنافسات وهم رئيس لجنة الحكام، فيصل الغيص الزعابي ومحمد شاهين الحوسني وعبدالله جمال ومنح كلا منهم شارة حكم محترف على مستوى العالم في احد ابرز الانجازات الدولية لرياضة بناء الاجسام الاماراتية.