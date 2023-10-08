شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الزمالك فى جدول الدورى بعد الفوز على البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الزمالك على البنك الأهلى أمس، السبت، فى الجولة الثالثة من بطولة دورى نايل، بهدفين مقابل هدف، ليقفز الفارس الأبيض إلى المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى برصيد 7 نقاط، بالتعادل فى مباراتين والفوز فى واحدة، حيث تعادل مع بيراميدز والمقاولون، ثم فاز على البنك الأهلى.

ويتصدر فيوتشر جدول ترتيب الدورى برصيد 9 نقاط، يليه سموحة 7 نقاط، بينما يحل زد ثالثـا، والمصرى رابعا، وحل الزمالك فى المركز الخامس.

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع سموحة فى الجولة الرابعة من بطولة دورى نايل السبت 21 أكتوبر باستاد القاهرة الدولى، فى الأسبوع الرابع من عمر الدورى المصرى الجديد 2023 - 2024.

واستقر الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الزمالك ، على استغلال فترة التوقف الدولى لوضع خطة لعلاج الثغرات الدفاعية بالفريق استعداداً للمرحلة المقبلة، لاسيما بعدما تلقت شباك الزمالك 7 أهداف منها 4 فى الدوري، بواقع هدفين من بيراميدز وهدف من المقاولون وهدف من البنك الأهلى، بجانب ثلاثة أهداف فى الكونفدرالية بواقع هدفين ذهاباً من أرتا سولار وهدف إياباً.