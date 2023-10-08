شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تهنئ اتحاد الكرة الطائرة بتأهل المنتخب لدورة باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، بالتهنئة للمهندس ياسر قمر رئيس اتحاد الكرة الطائرة بعد تأهل منتخب الرجال للكرة الطائرة لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهاني للجهاز الفني واللاعبين على مجهودهم من أجل تحقيق هدف التأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وإستمرار رفع راية مصر عالية في جميع المحافل الدولية.

ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية والتعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي ودعم واهتمام فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين إهتمام كبير غير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الرياضية.