شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع "الفاو" لإقامة أندية زراعة للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، لبحث التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة فيما يختص بإقامة أندية زراعة للشباب وعمل تدريبات زراعية لهم فى عدد من مراكز الشباب على مستوى محافظات الجمهورية.

وتختص مذكرة التفاهم بتوطيد وتطوير وتوضيح تفاصيل التعاون وفعاليته في تحقيق الأهداف المشتركة في مجال تنمية الشباب ومشاركتهم الفعالة في نظم الزراعة الغذائية، وصقل الشباب بالمهارات والمعرفة والموارد والخدمات التي يحتاجونها لإيجاد فرص عمل لائقة وتحقيق نتائج تغذوية أفضل.

وقعت مذكرة التفاهم السيدة منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، والدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في مصر، وبحضور لفيف من قيادات المنظمة والوزارة.

من جهته أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن مذكرة التفاهم مع منظمة الفاو تتضمن أيضًا إنشاء نوادى الزراعة والتغذية الرائدة بمراكز الشباب تحت مسمي " أندية زراعة الشباب" ومن خلال هذه الأندية، يتم التعاون في تنمية مهارات الشباب المصري من خلال تدريبه وتعليمه الممارسات الزراعية وريادة الأعمال الزراعية بالإضافة إلى ربط الشباب بمصادر التكنولوجيا والتمويل والمعلومات والأسواق لمساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة في قطاع الأغذية الزراعية، وكذلك تحسين نتائج التغذية والمعرفة لدى الأطفال والشباب من خلال زيادة الوعي لديهم وحصولهم على أنظمة غذائية صحية، وإعداد قيادات شبابية قادرة على دعم نظم غذائية زراعية أكثر تغذية واستدامة وشمولية في مجتمعاتهم المحلية.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن الوزارة تتعاون مع منظمات الأمم المتحدة في مصر بشكل وثيق من أجل تحقيق المزيد من مشاركة الشباب وتمكينهم، لافتًا إلى مجموعة من الحزم من المشروعات المتكاملة والخطط الطموحة في مصر بهدف تمكين الشباب في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية والتنموية والتي تعمل جميعها في ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأبدي الوزير اهتمامه الكبير بالتعاون مع منظمة الفاو فيما يختص بالتدريبات الزراعية للشباب في مختلف مراكز الشباب علي مستوي محافظات الجمهورية، حيث إن المستقبل لزراعة والتأمين الغذائي في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة وعمل كل دول العالم علي الإكتفاء الذاتي والتأمين الغذائي، بجانب اختلاف طبيعة السوق والاستثمار في المشروعات الزراعية علي مختلف أحجامها.

وذكر الدكتور أشرف صبحي أن الشباب كان أهم النصيب الأوفر من دعم ورعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اللحظات الأولي لتوليه مسئولية الوطن ووضعهم دائماً في مقدمة الصفوف وتصدرت قضاياهم واحتياجاتهم ومتطلباتهم أجندة العمل الوطنى وأصبحوا بفضل تلك الرعاية وهذا الدعم أحد أهم مستهدفات برامج التنمية الشاملة التي تشهدها مصر حاليًا.

من جانبه، أعرب الدكتور نصر الديم حاج الأمين مُمثل منظمة الفاو في مصر، عن سعادته البالغة بزيارة الحي الحكومي ووزارة الشباب والرياضة في مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، مهنئًا الحكومة المصرية بالعاصمة الجديدة التي تُعد امتدادًا للتنمية الشاملة في مصر.

كما أبدي ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، سعادته بحفاوة الإستقبال في وزارة الشباب والرياضة، موضحًا أن العمل مع وزارة الشباب والرياضة والشباب المصري يأتي من ضمن أولويات واهتمامات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" خلال الفترة المقبلة.

وطبقًا لمذكرة التفاهم، تلتزم وزارة الشباب والرياضة، بتحديد الأماكن المتاحة للزراعة داخل الهيئات الشبابية والرياضية، ترشيح الشباب من الفئات المستهدفة المهتمين بالإنتاج الزراعي، إقامة التدريبات والندوات والأنشطة التوعوية ببنود هذه المذكرة داخل الهيئات الشبابية والرياضية، توزيع استمارات طلب الالتحاق بإعداد القيادات الشبابية داخل الهيئات الشبابية والرياضية، ودعم إعداد معايير الإختيار وترشيح ممثل عن وزارة الشباب للمشاركة في لجنة الاختيار.

ومن جانبها، تلتزم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" ، بإعداد دورات تدريبية في الزراعة والأعمال التجارية الزراعية مرتبطة بمبادرة منظمة الفاو، دعم الشباب لزراعة الأراضي التابعة لمراكز الشباب باستخدام الممارسات الذكية مناخيا والمراعية للتغذية النموذجية وتقديمها في مراكز الشباب، تصميم وتوفير الدعم التقني اللازم للتوعية التغذوية للشباب، إنشاء برنامج قادة الغذاء من أجل المستقبل الذي يدعم عدد من ٥ الى ١٠ من قادة الشباب الذين يتم اختيارهم لتدريبهم على القيادة ودعم التحول نحو نظام الأغذية الزراعية، ودعوة القيادات الشبابية لتمثيل مصر في منتدى الغذاء العالمي بروما.