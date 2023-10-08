شكرا لقرائتكم خبر عن الكوتة السابعة إلى باريس.. أبطال مصر يسيطرون على المراكز الأولى فى بطولة الرماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبطال الفراعنة سيطروا على المراكز الثلاثة الأولى فى مسابقة 50 متر 3 أوضاع رجال، وجاء فى المركز الأول والميدالية الذهبية إبراهيم كُريم، وفى المركز الثاني والميدالية الفضية مجدي حافظ، وفى المركز الثالث والميدالية البرونزية مصطفى قدوس.

وحصد لاعب منتخب مصر للرماية إبراهيم كريم المركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة 50 متر 3 أوضاع رجال، وبذلك يحجز مقعداً سابعاً للفراعنة فى أولمبياد "باريس 2024"، من خلال منافسات البطولة الأفريقية السادسة عشر لرماية المسدس والبندقية، المقامة بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 1 وحتى 10 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 250 راميا ورامية من 15 دولة أفريقية.

وأصبح إبراهيم كُريم سابع رامٍ مصري يتأهل إلى الأولمبياد، حيث سبقه 6 لاعبين هم: عمر هشام، محمد حمدي، ريماس خليل، هالة الجوهري، أميرة أبو شقة (تأهلوا من البطولة الأفريقية) وأخيرا عزمي محيلبة الذي تأهل في منافسات الاسكيت من بطولة العالم الأخيرة.

وبذلك ترتفع حصيلة مصر فى البطولة إلى 28 ميدالية، بواقع 15 ذهبية و6 فضيات و7 برونزيات، ولا تزال الفرصة متاحة لمضاعفة عدد الميداليات في ظل المشاركة القوية للرماة المصريين.

من جانبه أشاد اللواء حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية، بنتائج الفراعنة خلال منافسات اليوم، مؤكدا أن جميع اللاعبين كانوا على قدر المسؤلية وهو ما انعكس على حصيلة الميداليات في منافسات اليوم.

واعرب حسني عن سعادته بتأهل7 لاعبين خلال منافسات اليوم لاولمبياد باريس 2024، مؤكدا أن هذا الإنجازات لم تأت من فراغ ولكن نتيجة جهد وعمل جماعي من منظومة الرياضة المصرية، برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدعم الكبير من اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب، في ظل اهتمام وتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالبنية التحتية الرياضية والرياضيين واعتبار الرياضة امنا قوميا، وتوفير كل سبل التفوق والإبداع.

يذكر أن البطولة الافريقية السادسة عشر لرماية المسدس والبندقية بالعاصمة الادارية الجديدة تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.