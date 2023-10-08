شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب إيهاب جلال أمام الأهلى قبل مباراة الإسماعيلى الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر لاستئناف مشواره فى بطولة الدورى المصرى فى السابعة مساء اليوم، الأحد، بمواجهة الإسماعيلى باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري نايل.

15 مباراة خاضها إيهاب جلال، المدير الفني للاسماعيلى، أمام الأهلى مع أندية مصر للمقاصة، وإنبي، والزمالك، والمصري البورسعيدي والإسماعيلى وبيراميدز وفاركو، حقق فوزاً وحيداً وثلاثة تعادلات، مقابل 11 هزيمة، وسجلت فرقه 8 أهداف فى شباك المارد الأحمر وتلقت 29 هدفاً.

وتعد آخر مباراة لإيهاب جلال أمام الاهلى الخسارة بهدفين مقابل هدف أثناء توليه مسئولية فاركو .

ولعب جلال ضد الأهلي 15 مواجهة سابقة ضد الفريق الأحمر مع فرق مصر للمقاصة، وإنبي، والزمالك، والمصري البورسعيدي والاسماعيلى وبيراميدز، وخسر جلال من الأهلي في 11 مباراة : 5 أثناء تدريبه المقاصة، و2 مع كل من المصري، ومباراة واحدة مع كل من إنبي والزمالك وبيراميدزوفاركو.

يحتل الأهلى المركز العاشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط بعدما خاض مباراة واحدة فاز فيها على المصري البورسعيدى برباعية دون رد، فيما تأجلت مباراته بالجولة الثانية للمسابقة أمام سيراميكا بسبب مباراتيه أمام سان جورج الاثيوبى في دور الـ "32" لدوري أبطال أفريقيا والتي فاز بهما بنتيجة 3-0 و 4-0 ذهاباً وإياباً بالقاهرة.

ويحتل الإسماعيلى المركز الحادى عشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط بعدما خاض مباراتين فاز في لقاء وخسر الاخر وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه هدفين.



