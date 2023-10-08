شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتسلح بـ"تميمة برج العرب" أمام الإسماعيلى فى كلاسيكو الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر لاستئناف مشواره فى بطولة الدورى المصرى فى السابعة مساء اليوم، الأحد، بمواجهة الإسماعيلى باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري نايل.

جمهور الكرة على موعد قمة كروية مُمتعة، كما هي عادة مباريات الفريقين دائماً، لذا فإن الأنظار كلها ستتجه صوب الإسكندرية عندما يلتقي المارد الأحمر مع نجوم الدراويش.

ويتسلح الأهلي بسجله المميز أمام الإسماعيلي على ملعب برج العرب، منذ قرار إقامة مباريات الفريقين هناك موسم 2015-2016، حيث لم يخسر المارد الأحمر أمام الدراويش فى 11 مباراة سابقة على نفس الملعب فى كل البطولات.

وفاز الأهلي على الإسماعيلي 8 مرات على "برج العرب" وتعادل 3 مرات.

وبشكل عام، لم يتعرض الأهلي للخسارة في مباراة أمام الإسماعيلي بكل البطولات منذ الهزيمة في نوفمبر 2010 بنتيجة 1-3 بالدوري.

وحسم الأهلي مباراة الدور الاول أمام الإسماعيلي فى الموسم الماضى، والتى أقيمت ضمن الجولة الافتتاحية على برج العرب، بهدف دون رد سجله شادى حسين.

وحسم الأهلى مباراة الدور الثانى أمام الإسماعيلى فى الموسم الماضى التى أقيمت بالأسبوع الثامن عشر للمسابقة باستاد برج العرب بهدف دون رد سجله بيرسى تاو.