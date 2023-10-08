7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، الفنان أحمد سعد يحيي حفل مباراة منتخب مصر وزامبيا فى الإمارات، أتوبيسات مجانية لنقل جماهير الأهلي إلى الإسكندرية لحضور مباراة الإسماعيلى

أتوبيسات مجانية لنقل جماهير الأهلي إلى الإسكندرية لحضور مباراة الإسماعيلى

ينظم النادي الأهلى رحلات مجانية لجماهيره إلى مدينة الإسكندرية اليوم، الأحد، لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم في مباراته أمام الإسماعيلي في بطولة الدوري.

الفنان أحمد سعد يحيي حفل مباراة منتخب مصر وزامبيا فى الإمارات

يحيي الفنان أحمد سعد حفل مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام زامبيا فى اللقاء الودي المقرر له 12 أكتوبر الجارى باستاد هزاع بن زايد بدولة الإمارات الشقيقة.

6 لاعبين يسجلون غيابا عن الإسماعيلى فى مباراة الأهلى الليلة.. أبرزهم صالح جمعة

ضمن منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة التأهل رسميا إلى أولمبياد باريس 2024 بعد خسارة منتخب تونس أمام تركيا 3/0 فى ختام التصفيات المقامة فى اليابان متصدرا التصنيف القارى لأفريقيا.

يستأنف فريق الزمالك تدريباته استعداداً لمباريات الدورى الأربعاء المقبل، فى إطار الاستعداد لمواجهة سموحة المقرر لها 21 أكتوبر الجارى فى الجولة الرابعة لمسابقة دورى نايل.

احتل عبد اللطيف منيع لاعب منتخب المصارعة المركز الخامس فى التصنيف العالمى للعبة، وفقا للاتحاد الدولى لتصنيف شهر أكتوبر، وذلك بعد التتويج بالميدالية البرونزية والتأهل لأولمبياد باريس 2024.