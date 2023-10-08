شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يوقع عقوبة مالية كبيرة على اللاعبين بسبب الاستهتار أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كريم حسن شحاتة، مدير الكرة بنادي البنك الأهلي، أن الحكم محمد معروف كان غير محق بطرد محمد فتحي لاعب الوسط أمام نادي الزمالك، وأن اللعبة لا تستحق الطرد والبطاقة الحمراء التى حرمتنا من خدمات اللاعب والتفوق العددي خلال المباراة.

وأضاف كريم شحاتة فى تصريحات إذاعية، "الكرة التى تم احتسابها طرد محمد فتحي لم يتم احتسابها خطأ من الأساس، ولكن محمد معروف جامل الزمالك بالطرد، بجانب أيضًا انه اتخذ قراره بسبب اعتراض اللاعبين وخاصًة دونجا والجهاز الفني.

وتابع كريم شحاتة، "الفوز على الزمالك أمس كان سهلا ولكن اللاعبين أضاعوا الفوز بشكل غريب، بجانب الأخطاء التحكيمية التى أثرت على المباراة".

وأشار كريم حسن شحاتة إلى أن فريق البنك الأهلي كان قادراً على الفوز أمام الفارس الأبيض، وكان هناك استهتار كبير من قبل اللاعبين أمس، رغم التقدم بهدف وطرد محمد عواد.