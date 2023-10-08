شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يوقع عقوبة مالية كبيرة على اللاعبين بسبب الاستهتار أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف كريم شحاتة فى تصريحات إذاعية، "الكرة التى تم احتسابها طرد محمد فتحي لم يتم احتسابها خطأ من الأساس، ولكن محمد معروف جامل الزمالك بالطرد، بجانب أيضًا انه اتخذ قراره بسبب اعتراض اللاعبين وخاصًة دونجا والجهاز الفني.
وتابع كريم شحاتة، "الفوز على الزمالك أمس كان سهلا ولكن اللاعبين أضاعوا الفوز بشكل غريب، بجانب الأخطاء التحكيمية التى أثرت على المباراة".
وأشار كريم حسن شحاتة إلى أن فريق البنك الأهلي كان قادراً على الفوز أمام الفارس الأبيض، وكان هناك استهتار كبير من قبل اللاعبين أمس، رغم التقدم بهدف وطرد محمد عواد.
وأضاف، "استهتار لاعبي البنك الأهلي أمس تسبب فى الخسارة أمام نادي الزمالك، وكنا أفضل وقادرين على الفوز، ولذلك تم خصم مبالغ مالية كبيرة للغاية من اللاعبين بالاتفاق مع إدارة النادي".
وأتم، "لأول مرة أتعصب بعد مباراة، كانت أمس لأن أضعنا الفوز أمام نادٍ كبير بحجم الزمالك، بسبب دلع اللاعبين وثقة زائدة وغريبة من قبل اللاعبين".
يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استطاع الفوز أمس أمام البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز.
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