شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي راحة 5 أيام بعد مواجهة الإسماعيلي بسبب التوقف الدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي ، منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 5 أيام بدءاً من غدٍ الاثنين، خلال فترة التوقف الدولي لخوض أجندة شهر أكتوبر الجارى للمنتخبات القومية.

ويخوض فريق الأهلي مباراة الإسماعيلي في السابعة مساء اليوم قبل الحصول على راحة سلبية لمدة 5 أيام على أن يعود لاستئناف التدريبات بدءا من السبت المقبل.

ويبدأ الأهلي الاستعداد لمباراته ضد سيمبا التنزاني يوم 20 أكتوبر الجاري في تنزانيا بافتتاح بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.

ومن المقرر أن يسافر الأهلي إلى تنزانيا يوم 18 أكتوبر الجاري عبر طييران خاص، على أن ينضم لهم اللاعبين الدوليين قبل السفر إلى دار السلام.