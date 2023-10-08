شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يطير للإمارات غدا لخوض مباراتى زامبيا والجزائر ودياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوجه بعثة منتخب مصر إلى دولة الإمارات الشقيقة غداً لإقامة معسكر فى الفترة من 12 إلى 17 أكتوبر الجاري، ويتخلله مباراتان أمام زامبيا والجزائر يومي 12 و16 أكتوبر بالتنسيق بين اتحاد الكرة والشركة المتحدة للرياضة ومجلس أبو ظبي الرياضي.

ويحيي الفنان أحمد سعد حفل مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام زامبيا فى اللقاء الودي المقرر له 12 أكتوبر الجارى باستاد هزاع بن زايد بدولة الإمارات الشقيقة. ويقام الحفل قبل انطلاق مباراة مصر وزامبيا المقرر لها الساعة الثامنة بتوقيت الإمارات، التاسعة بتوقيت مصر، مقدم من شركة ORA.