شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يطير للإمارات غدا لخوض مباراتى زامبيا والجزائر ودياً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تتوجه بعثة منتخب مصر إلى دولة الإمارات الشقيقة غداً لإقامة معسكر فى الفترة من 12 إلى 17 أكتوبر الجاري، ويتخلله مباراتان أمام زامبيا والجزائر يومي 12 و16 أكتوبر بالتنسيق بين اتحاد الكرة والشركة المتحدة للرياضة ومجلس أبو ظبي الرياضي.
ويقام الحفل قبل انطلاق مباراة مصر وزامبيا المقرر لها الساعة الثامنة بتوقيت الإمارات، التاسعة بتوقيت مصر، مقدم من شركة ORA.
وينضم النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، إلى صفوف المنتخب الوطنى بالإمارات يوم 10 أكتوبر الجارى، حيث يلحق ببعثة الفريق استعداداً للمشاركة فى وديتى زامبيا والجزائر، وتكتمل الصفوف فى نفس اليوم بانضمام جميع اللاعبين من المحترفين.
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