شكرا لقرائتكم خبر عن كريم حسن شحاتة: أوسوريو مدرب تصرفاته غريبة وغير قادر على قيادة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كريم حسن شحاتة، مدير الكرة بنادي البنك الأهلي، أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، مدرب يفضل دائمًا افتعال المشاكل والأزمات مع الفرق التى تواجه نادي الزمالك، خاصًة وهو خاسر.

وقال كريم شحاتة فى تصريحات إذاعية، "أوسوريو مدرب غريب وأرى أنه مدرب غير قادر على قيادة نادٍ الزمالك، ومش طبيعي أنه يأتى لدكة بدلاء نادي البنك الأهلي".

وأضاف كريم شحاتة، "أوسوريو وجهازه المعاون تحدثوا معى بشكل غير لائق وطالبوني بعدم القيام من على دكة البدلاء، وأوسوريو يحاول افتعال المشاكل عندما يكون خسران، وأكثر من مرة يأتي لدكة فريق البنك الأهلي.

وتابع، "عبد الواحد السيد ومحمد عبد المنصف من قاموا بتهدئة الأمور، وأري أنهم يقوموا بحل أزمات غير مكلفين بها بسبب تصرفات مدرب الزمالك أوسوريو الذي لابد من رحيله.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استطاع الفوز أمس أمام البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز.