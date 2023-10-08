شكرا لقرائتكم خبر عن عبده يحيى ومارو يقودان هجوم غزل المحلة أمام أبو قير بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد عيد وأيمن المزين المديران الفنيان لفريقي غزل المحلة وأبو قير للأسمدة، تشكيلى فريقهما للمباراة التي ستنطلق بعد قليل باستاد المحلة، فى إطار منافسات الأسبوع الثالث من مسابقة دورى المحترفين 2023 /2024.

جاء تشكيل غزل المحلة لمواجهة أبو قير للأسمدة كالتالى..

عمرو شعبان، على عباس "بيسو"، عمرو الجزار، محمد جابر، عبده يحيى، محمود غالى، عبد الرحمن بودى، رجب مارو، عبد الرحيم العمورى، أحمد طارق، أحمد حسنى "أوشا"

البدلاء: محمود الخضرى، أحمد مجدى، محمد أبو الحمد، خالد الأخميمى، أسامة خليل، يوسف بيبو، محمود مسعد، شيكو محارب، تشارلز

بينما جاء تشكيل أبو قير للأسمدة كالتالى..

السيد الصاوى، محمد أحمد محمد، محمود علاء، على عزت، محمد طارق، رامز ميلاد، عمر إبراهيم، طه إبراهيم، أحمد فايز، أحمد راشد، إبراهيم جلال

البدلاء: أحمد محمود السعدنى، محمد عبد الجواد، أحمد عادل، يوسف حمدى، أحمد عامر، أحمد أشرف، حميدى على، محمد نور، أحمد عصام.

وتعد مباراة اليوم الثامنة بين الفريقين، حيث تواجها من قبل فى 7 مواجهات، فاز غزل المحلة فى مباراتين وخسر 3 لقاءات وحسم التعادل مواجهتين، سجل لاعبو غزل المحلة 7 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أهداف أيضا.