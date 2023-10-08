شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة الحكام باتحاد الكرة يكشف حقيقة إيقاف أمين عمر والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف عضو لجنة الحكام فى تصريحات إذاعية، "لدينا بعض الأمور التى لابد أن نتفهمها بشأن الـ VAR، وهو عامل مساعد فقط للحكم لتوضيح بعض الأمور التى لم تكن واضحة لحكم المباراة، لذا يتم استدعاء الحكم من أجل أن يراها ولكن القرار فى النهاية يعود للحكم، والـVAR تدخل فى لقطة محمد عواد لأنها بها بطاقة حمراء، وكان من وجهة نظر حكم الفيديو أنه لم تكن هناك أى تلامس بين عواد ولاعب البنك الأهلي، ولكن حكم المباراة صاحب القرار.
وأضاف، "كان هناك لقطة من زاوية خلف المرمي أن هناك تلامساً، لذا اتخذ معروف القرار بطرد اللاعب، وعواد بالفعل أمس لم يلمس الكرة وحدث تلامس مع لاعب البنك الأهلي، ومش شرط أن يكون حدوث التلامس بقوة، ولكن لمجرد التلامس تكون هناك مخالفة لأنها فرصة محققة.
وأكد أحمد الجارحي أن اللجنة مع فيتور ميلو بيريرا تعمل على إصلاح الأخطاء التى يقع بها الحكام خلال مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز، موضحا أنه من الطبيعي وجود أخطاء من الحكام، ويتواجد معالجة من قبل اللجنة.
وعن إيقاف أمين عمر قال الجارح، "نتخذ قرارتنا فى سرية تامة ولا نحب إعلان إيقاف الحكام، ولكن عندما ترى الحكم مستبعداً يكون هناك إيقاف، ونقوم كلجنة الحكام بمعالجة كافة الأخطاء".
وكان أمين عمر حكم مباراة الزمالك والمقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز والتى انتهت بالتعادل الإيجابي بينهما.
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