شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة الحكام باتحاد الكرة يكشف حقيقة إيقاف أمين عمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد الجارحي، عضو لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، ومساعد البرتغالي فيتور ميلو بيريرا، أن قرار محمد معروف أمس بطرد محمد عواد كان صحيحاً، لأن هناك بالفعل حالة تلامس حدثت بين حارس الزمالك ولاعب البنك الأهلي.

وأضاف عضو لجنة الحكام فى تصريحات إذاعية، "لدينا بعض الأمور التى لابد أن نتفهمها بشأن الـ VAR، وهو عامل مساعد فقط للحكم لتوضيح بعض الأمور التى لم تكن واضحة لحكم المباراة، لذا يتم استدعاء الحكم من أجل أن يراها ولكن القرار فى النهاية يعود للحكم، والـVAR تدخل فى لقطة محمد عواد لأنها بها بطاقة حمراء، وكان من وجهة نظر حكم الفيديو أنه لم تكن هناك أى تلامس بين عواد ولاعب البنك الأهلي، ولكن حكم المباراة صاحب القرار.

وأضاف، "كان هناك لقطة من زاوية خلف المرمي أن هناك تلامساً، لذا اتخذ معروف القرار بطرد اللاعب، وعواد بالفعل أمس لم يلمس الكرة وحدث تلامس مع لاعب البنك الأهلي، ومش شرط أن يكون حدوث التلامس بقوة، ولكن لمجرد التلامس تكون هناك مخالفة لأنها فرصة محققة.