شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خالد حسنين لـ"الخليج 365": "روح الفريق" شعار القائمة الموحدة لحل أزمات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد خالد حسنين، المرشح على عضوية مجلس إدارة نادى الزمالك تحت السن بقائمة حسين لبيب أنه ابن القلعة البيضاء وتربى داخل النادي من عمر 4 سنوات، وقال خالد حسنين في ندوة الخليج 365، إن سبب ترشحه لانتخابات القلعة البيضاء المقبلة إيمانه بقدرته على التغيير وتقديم شيء مفيد لنادى الزمالك وجمعيته العمومية.

وأشار خالد حسنين، إلى أنه شعر بالحزن طوال الفترة الماضية على الحال الذى وصل إليه نادى الزمالك، مؤكداً أن الأبيض كيان كبير ويستحق أن يكون متواجداً دائماً بين الكبار، واسمه وقيمته السوقية عالية للغاية.

وتحدث أحمد خالد حسنين، عن أعضاء القائمة مؤكداً أن شعارها الزمالك أولاً وهناك حالة من الود والتأقلم بين أعضائها، مؤكداً أن هذه الروح ستكون عاملاً كبيراً فى نجاح القائمة خلال الفترة المقبلة وأكد خالد حسنين أن القائمة لديها برنامج وأهداف محددة تسعى لتحقيقها، مشيراً إلى أنهم منظمون وسيبدأون فى حل جميع الملفات ، وأن شعارهم هو الوضوح والصراحة وهذه السمة هي التى ستجعل أعضاء الجميعة العمومية تؤمن بهم.

وحضر من قائمة حسين لبيب كل من.. حسين لبيب المرشح على مقعد الرئاسة، وهشام نصر المرشح على مقعد النائب، وحسام المندوه المرشح على أمانة الصندوق، وعضوية فوق السن كلاً من.. هانى شكرى، هانى برزى، أحمد سليمان، حسين السيد، عمرو أدهم، و محمد طارق، وعضوية تحت السن كلاً من، أحمد خالد حسانين، نيرة الأحمر.