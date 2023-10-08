شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين غزل المحلة وأبو قير للأسمدة بالمحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى الشوط الأول بين غزل المحلة وأبو قير للأسمدة، في المباراة التى تقام حاليا باستاد المحلة، فى إطار منافسات الأسبوع الثالث من مسابقة دورى المحترفين 2023 /2024.

شهدت بداية الشوط الأول سيطرة تامة من غزل المحلة الذى حاول الوصول إلى مرمى أبو قير في أكثر من هجمة، إلا أن دفاع أبو قير للأسمدة والحارس حال دون تسجيل الهدف.

وكانت أخر الفرص في الدقيقة 25 من خلال تسديدة قوية من عبده يحيى من خارج المنطقة، إلا أن حارس أبو قير للأسمدة تصدى لها ببراعة منقذا فريقه من استقبال الهدف الأول.

وتعرض اللاعب عبد الرحيم العمورى لإصابة قوية لم يستطع إكمال المباراة على إثرها، لينزل بدلا منه شيكو محارب.

جاء تشكيل غزل المحلة لمواجهة أبو قير للأسمدة..

عمرو شعبان، على عباس "بيسو"، عمرو الجزار، محمد جابر، عبده يحيى، محمود غالى، عبد الرحمن بودى، رجب مارو، عبد الرحيم العمورى، أحمد طارق، أحمد حسنى "أوشا"

البدلاء: محمود الخضرى، أحمد مجدى، محمد أبو الحمد، خالد الأخميمى، أسامة خليل، يوسف بيبو، محمود مسعد، شيكو محارب، تشارلز

بينما جاء تشكيل أبو قير للأسمدة كالتالى..

السيد الصاوى، محمد أحمد محمد، محمود علاء، على عزت، محمد طارق، رامز ميلاد، عمر إبراهيم، طه إبراهيم، أحمد فايز، أحمد راشد، إبراهيم جلال

البدلاء: أحمد محمود السعدنى، محمد عبد الجواد، أحمد عادل، يوسف حمدى، أحمد عامر، أحمد أشرف، حميدى على، محمد نور، أحمد عصام.

يحتل فريق غزل المحلة المركز السابع فى ترتيبد جدول دورى المحترفين برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، بينما يحتل فريق أبو قير للاسمدة المركز الثانى عشر برصيد 3 نقاط من فوز وهزيمة.