«كاف» يعلن رسميا موعد قرعة كأس أمم إفريقيا 2023

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن موعد إقامة قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، المقرر إقامتها في كوت ديفوار.

وقال "الكاف"، في بيان رسمي نشره عبر موقعه الإلكتروني، إن البطولة سوف تقام بنظام المجموعات من خلال تقسيم الـ24 منتخبًا إلى 6 مجموعات على أن يتأهل 16 فريقًا إلى الأدوار الإقصائية.

وسيتأهل للأدوار الإقصائية 12 منتخبًا أصحاب المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، و4 من أفضل أصحاب المركز الثالث.

ويتواجد منتخب مصر في التصنيف الأول بين 6 فرق من أصل 24 مشاركًا في البطولة.

وكان منتخب مصر على رأس المتأهلين إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، بعدما تصدر مجموعته في تصفيات إفريقيا برصيد 15 نقطة.

وأعلن الاتحاد الإفريقي أنه من المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023 يوم 13 يناير 2024 على ملعب الحسن واتارا في العاصمة الإيفوارية، أبيدجان.

موعد قرعة كأس أمم إفريقيا 2023

تقام قرعة البطولة القارية يوم الخميس المقبل الموافق 12 أكتوبر 2023، وستنقلها قناة "بي إن سبورتس".

المنتخبات المتأهلة إلى "كان 2023"

مصر - نيجيريا - غينيا بيساو- بوركينا فاسو - الرأس الأخضر (كاب فيردي) - الكاميرون - ناميبيا - غينيا - غانا - أنجولا - الجزائر - تنزانيا - مالي - جامبيا - زامبيا - كوت ديفوار - الكونغو الديموقراطية - موريتانيا - تونس - غينيا الاستوائية - جنوب إفريقيا - المغرب - السنغال - موزمبيق.

تصنيف المنتخبات

المستوي الأول

كوت ديفوار - المغرب - السنغال - تونس - الجزائر - مصر.

المستوي الثاني

نيجيريا - الكاميرون - مالي - بوركينا فاسو - غانا - الكونغو الديمقراطية.

المستوي الثالث

جنوب إفريقيا - كاب فيردي (الرأس الأخضر) - غينيا - زامبيا - غينيا الاستوائية - موريتانيا.

المستوي الرابع

غينيا بيساو - موزمبيق - ناميبيا - أنجولا - جامبيا - تنزانيا.

يشار إلى أن البطولة ستقام في كوت ديفوار في الفترة ما بين 13 يناير المقبل إلى الـ11 من شهر فبراير.

وحقق منتخب السنغال لقب النسخة الماضية التي أقيمت في الكاميرون بالفوز على مصر في المباراة النهائية.

ويعد منتخب الفراعنة هو الأكثر تحقيقًا للقب برصيد 7 بطولات بينما منتخب الكاميرون حقق اللقب 5 مرات ثم غانا 4 مرات.