الامارات | وعكة صحية تحرم إنييستا من الثأر أمام بيانتش في الدوري الإماراتي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض قائد فريق الإمارات، الإسباني، أندريس إنييستا، إلى وعكة صحية قبل ساعات من مواجهة فريقه أمام الشارقة والتي جرت مساء اليوم، ضمن الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، حرمته من دخول القائمة الأساسية أو التواجد على مقاعد البدلاء.

وأصيب إنييستا بـ «حمى» نتج عنها ارتفاع في درجات الحرارة لم يقوى معها على مغادرة الفراش.

وكانت الجماهير الإماراتية تنتظر تكرار المواجهة بين قائد الامارات أندريس إنييستا ولاعب الشارقة بيانتش، بعد ست سنوات من أخر مواجهة جمعتهما في دوري أبطال أوروبا، حينما كان إنييستا قائد لفريق برشلونة الإسباني، وبيانتش يلعب ضمن صفوف يوفنتوس الإيطالي.

واستطاع اليوفي أن يتعادل ذهابا في مدينة برشلونة، وفاز في مباراة العودة بثلاثة أهداف دون رد حملت توقيع كل من ديبالا، «هدفين»، وجيورجيو كيليني.