شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا: 31 أكتوبر اخر موعد التقدم بطلب لإستضافة كأس العالم 2034 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم مراعاته لعديد من المعايير في إختيار الدول التي تستضيف نسخ بطولات كأس العالم.



وقال فيفا أنه تم إطلاق عملية تقديم ملفات الترشُّح لاستضافة نسخة 2030 و2034 من بطولة كأس العالمفي آن واحد، وذلك حرصًا على مراعاة مبدأ التناوب بين الاتحادات القارية من جهة، وضمان أفضل ظروف الاستضافة الممكنة من جهة ثانية.



وأضاف أنه ستكون الاتحادات الوطنية الأعضاء التابعة لكل من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واتحاد أوقيانوسيا مؤهلة للتقدّم بملفات الترشُّح لاستضافة المسابقة.

وأوضح: "من خلال تنظيم كأس العالم 2026 في كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة، وإقامة الاحتفال بالذكرى المئوية للبطولة في كل من أوروجواي والأرجنتين وباراجواي (شريطة مصادقة كونجرس فيفا على هذا القرار)، ومنح استضافة كأس العالم 2030 للملف المشترك بين المغرب والبرتغال وإسبانيا (شريطة مصادقة كونجرس فيفا على هذا القرار) وتوجيه الدعوة إلى الاتحادات الأعضاء التابعة لكل من الاتحاد الآسيوي واتحاد أوقيانوسيا، أصبح من الممكن لكل منطقة من العالم نيل فرصة استضافة كأس العالم على مدار دورة مدتها ثماني سنوات".



ووافق مجلس فيفا الأربعاء الماضيعلى بدء عملية التقدّم بملفات استضافة كأس العالم 2034 على أن تقتصر هذه العملية على الاتحادات الوطنية الأعضاء التابعة لكل من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واتحاد أوقيانوسيا، مما يعني أن استضافة كأس العالم ستكون متاحة لكل اتحاد قاري مؤهل على مدار دورة مدتها ثماني سنوات، وتحديدًا: أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي عام 2026؛ إفريقيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا عام 2030؛ ثم آسيا وأوقيانوسيا عام 2034.

واوضح فيفا أن هذا المقترح تم إعداده بالتشاور مع وبدعم من جميع الاتحادات القارية، وذلك حرصًا على مراعاة مبدأ التوافق والتناوب بين القارات، كما أنه يتماشى هذا النهج مع ذلك الذي تبنته مؤخرًا العديد من الاتحادات الرياضية الدولية الأخرى، لما يوفّره من أسس متينة للثبات والاستقرار من منظور تجاري ومالي وتشغيلي للحدث الكروي الأبرز على وجه الأرض.



وشدد فيفا أن 31 أكتوبر الجاري هو الموعد النهائي لتقديم الخطابات التأكيدية من الاتحادات الوطنية الأعضاء المهتمة بالترشُّح، وقد تم إرسال تعميم إلى الاتحادات الوطنية الأعضاء المعنية رقم 1861 يوم 5 اكتوبر الجاري لإحاطتها بالإجراءات ومدها بالاستمارات وجميع الخطوات الأخرى ذات الصلة بهذه العملية.



وقال الإتحاد الدولي لكرة القدم أن كونجرس الفيفا سيُصادق على ملف الاستضافة النهائي اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2024 شريطة إتمام الملف المعني لاتفاقيات الترشُّح وتقديم الصيغة النهائية لطلب الاستضافة.