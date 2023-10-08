شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يتقدم على الاتصالات بهدف نظيف فى الشوط الأول بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق حرس الحدود فى إنهاء الشوط الأول متقدما على فريق الاتصالات بهدف نظيف، في المباراة التي تقام بينهما حاليا باستاد حرس الحدود، فى إطار منافسات الأسبوع الثالث من مسابقة دورى المحترفين 2023 /2024.

نجح محمود ممدوح في خطف الهدف الأول لحرس الحدود في الدقيقة 22 من أحداث الشوط الأول، ليضع الحرس في المقدمة أمام المصرية للاتصالات.

يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات عالية، حيث تعادل الحرس مع غزل المحلة فى الجولة الماضية مع غزل المحلة، فيما حقق الاتصالات فوزا كبيرا على جمهورية شبين برباعية نظيفة.

ويسعى محمد مكى، المدير الفنى لحرس الحدود، لاستغلال عامل الأرض فى إسقاط الاتصالات وتحقيق الثلاث نقاط، خاصة أن الاتصالات أحد المنافسين على الصدارة، فيما يأمل جمعة مشهور المدير الفنى للاتصالات فى تحقيق الفوز الثالث على التوالى والعلامة الكاملة للاستمرار فى صدارة دورى المحترفين.

ويحتل فريق حرس الحدود المركز السادس فى ترتيب جدول دورى المحترفين برصيد 4 نقاط، فيما يأتى الاتصالات فى المركز الأول برصيد 6 نقاط من فوزين.