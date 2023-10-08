شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى زاهر على رأس تشكيل شابات مصر أمام ساو تومي فى تصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني للسيدات تحت 20 عاما بقيادة محمد كمال، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به سيدات المنتخب مباراتهن أمام ساو تومي بتصفيات أفريقيا.

وجاء تشكيل منتخب مصر الرسمي أمام ساو تومي كالتالي: عزة فولي، مايا إيهاب، جوي عماد، رودينا عبد الرسول، حبيبة وليد، فاطمة مصطفى، جيدا المستكاوي، ورا خالد، حلا مصطفى، ليلى زاهر، نور عبد الواحد السيد.

وانطلق الأربعاء الماضى معسكر منتخب مصر للشابات تحت 20 سنة ضد ساو تومى فى تصفيات أفريقيا، والمقرر إقامتهما على استاد الإسكندرية الدولي، بعدما استقر الجهاز الفني على انطلاق المعسكر شابات الفراعنة اليوم استعدادا لمواجهتي ساو تومي ذهابا وإيابا في التصفيات الأفريقية، حيث تقام مواجهة الذهاب يوم 8 أكتوبر المقبل، فيما تحدد يوم 13 من الشهر نفسه لمباراة الإياب.

وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، اخطارا من نظيره الأفريقي، بتحديد موعد مباراتي منتخب مصر للسيدات تحت 20 عامًا أمام نظيره ساو تومي في تصفيات أفريقيا، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم بكولومبيا المقرر لها العام المقبل.

ووافق مجلس إدارة اتحاد الكرة، في وقت سابق على مشاركة منتخب مصر الأول للكرة النسائية تحت قيادة محمد كمال المدير الفني، في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2024.