شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل ملعب برج العرب لمواجهة الإسماعيلي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة فريق الكرة بالنادي الأهلي ملعب برج العرب، منذ قليل، لخوض مباراة الإسماعيلي المقرر لها السابعة مساء اليوم، الأحد، بالجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الاهلى المركز السابع فى جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط، بعدما خاض مباراة واحدة فاز فيها على المصري البورسعيدى برباعية دون رد، فيما تأجلت مباراته بالجولة الثانية للمسابقة أمام سيراميكا بسبب مباراتيه أمام سان جورج الإثيوبى في دور الـ "32" لدوري أبطال أفريقيا والتي فاز بهما بنتيجة 3-0 و 4-0 ذهاباً وإياباً بالقاهرة.

بينما يحتل الإسماعيلى المركز الثامن فى جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط بعدما خاض مباراتين فاز في لقاء وخسر الاخر وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه هدفين.

ويدخل الأهلى والإسماعيلى مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة، بعدما تأهل المارد الأحمر لنهائى كأس مصر بعدما تخطى عقبة انبى بثلاثية دون رد في آخر ظهور، فيما حقق الدراويش أول انتصاراته بالدوري بالفوز على زعيم الثغر بثلاثية دون رد فى آخر ظهور.

من جهته طالب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، لاعبيه بمواصلة الانتصارات للحفاظ على لقب الدوري المصري، مشدداً على ضرورة تفادى إهدار الفرص السهلة أمام المرمى لتحقيق الفوز الثانى في مسابقة الدوري.

وفى المقابل، طالب إيهاب جلال، المدير الفني للنادى الإسماعيلى، لاعبيه بضرورة تقديم مباراة كبيرة أمام الاهلى حامل اللقب لاكتساب دفعة معنوية هائلة وتحفيز جماهيري كبير مع إنطلاقة الموسم.