شكرا لقرائتكم خبر عن الفراعنة يتألقون فى الرماية ويحجزون الكوتة الثامنة لباريس 2024.. ومريم طارق تحصد ذهبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال الفراعنة يسيطرون على لعبة الرماية في منافسات أطباق الحفرة سيدات، فقد حصدت مريم طارق المركز الأول والميدالية الذهبية (كوتة)، وجاء المركز الثاني والميدالية الفضية من نصيب ياسمين مريغي من دولة المغرب، وجاءت المصرية ماجي عشماوي في المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وبذلك تُصبح مريم طارق، ثامن رامية مصري، تتأهل إلى الأولمبياد باريس ٢٠٢٤، حيث قد سبقها 7 لاعبين وهم: ابراهيم كُريم، عمر هشام، محمد حمدي، ريماس خليل، هالة الجوهري، أميرة أبو شقة (تأهلوا من البطولة الأفريقية) وأخيرا عزمي محيلبة الذي تأهل في منافسات الاسكيت من بطولة العالم الأخيرة.

وقد حصدت لاعبة منتخب مصر للرماية مريم طارق المركز الأول والميدالية الذهبية منافسات أطباق الحفرة سيدات، وبذلك تحجز مقعداً ثامناً للفراعنة في أولمبياد "باريس 2024"، من خلال منافسات البطولة الأفريقية السادسة عشر لرماية المسدس والبندقية، المقامة بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من ١ وحتى ١٠ أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من ٢٥٠ رامٍ ورامية من ١٥ دولة أفريقية.

وبذلك ترتفع حصيلة مصر في البطولة إلى ٣٠ ميدالية، بواقع ١٦ ذهبيات و٦ فضيات و٨ برونزيات، ولا تزال الفرصة متاحة لمضاعفة عدد الميداليات في ظل المشاركة القوية للرماة المصريين.

وقد أكد اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية أن هذه النتائج خلال منافسات البطولة، نتيجة جهد وعمل جماعي من منظومة الرياضة المصرية، مؤكدا أن جميع اللاعبين كانوا على قدر المسؤلية وهو ما انعكس على حصيلة الميداليات في منافسات اليوم.

وأعرب حسني عن سعادته بتأهل 8 لاعبين خلال منافسات اليوم لأولمبياد باريس ٢٠٢٤، مؤكدا أن هذا الإنجازات من فراغ ولكن نتيجة جهد وعمل جماعي من منظومة الرياضة المصرية، برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدعم الكبير من اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب، في ظل اهتمام وتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالبنية التحتية الرياضية والرياضيين واعتبار الرياضة امنا قوميا، وتوفير كل سبل التفوق والإبداع.

يذكر أن البطولة الافريقية السادسة عشر لرماية المسدس والبندقية بالعاصمة الادارية الجديدة تقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.