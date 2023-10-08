شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة وميكالى يختاران ملعب المقاولون لودية المنتخب الأولمبى والأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق اتحاد الكرة مع البرازيلي روجيريو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، على إقامة ودية منتخب مصر الأولمبي مع نظيره الأردني على ملعب المقاولون العرب.

ويستعد المنتخب الأولمبي، بقيادة مديره الفني البرازيلي روجيرو ميكالي، للدخول في معسكر تدريبي غدا، الاثنين، بأحد فنادق منطقة التجمع الخامس، يتخلله مباراة ودية أمام الأردن.

وتقام مباراة المنتخب الأولمبي المصري أمام نظيره الأردني الخميس المقبل، فى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل مباراة المنتخب الأولمبي مع نظيره منتخب الأردن على الهواء مباشرة، عبر شاشة قناة أون تايم سبورت.

وأعلن روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي قائمة الفريق التى ستخوض معسكراً خلال التوقف الدولي فى شهر أكتوبر الجاري. ويستعد منتخب مصر لملاقاة الأردن في القاهرة 12 أكتوبر الجاري، قبل مواجهة أوزباكستان فى طشقند بعد ذلك بأربعة أيام، وينطلق معسكر منتخب مصر الأولمبي بعد غد، الاثنين، ضمن استعدادات منتخب مصر للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 .

وجاءت القائمة كالتالي: حمزة علاء- علي الجابري- محمد أحمد "سيحا" -أحمد عيد- محمد أشرف- محمد طارق- محمد مغربي- حسام عبد المجيد- زياد فرج- عمر فايد- محمد حمدي- أحمد سيد عبد النبي- محمود عبد الرسول -محمود صابر- عربي بدر- محمد شحاتة- مصطفى سعد- أحمد نبيل "كوكا"- علي زعزع- محمود جهاد- أحمد عاطف "قطة"- أحمد جمال- أحمد فوزي- أحمد نادر حواش- ماجد هاني -أسامة فيصل وبلال مظهر عبد الرحمن.