شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي في مواجهة قوية أمام الإسماعيلي بالدوري المصري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينتظر عشاق كرة القدم مواجهة قوية بين الأهلي المصري ونظيره الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري، في الثامنة مساء الأحد، على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويدخل الأهلي اللقاء وهو في المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 3 نقاط، جمعها من مباراة واحدة فاز فيها على المصري البورسعيدى بنتيجة 0/4، ولديه مباراة مؤجلة أمام سيراميكا بسبب مباراتيه أمام سان جورج الإثيوبى في دور ال32 لدوري أبطال إفريقيا، إذ فاز الأهلي بنتيجة 0/7 في مجموع المباراتين.

أما الإسماعيلي فيحتل المركز التاسع برصيد 3 نقاط، جمعها من مباراتين فاز في واحدة وخسر مثلها.

ويسعى الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر إلى تحقيق الفوز في المباراة، وحصد نقاط المباراة الثلاث والوصول إلى النقطة السادسة للتمسك بالعودة إلى صدارة جدول الترتيب.

كما يسعى المارد الأحمر أيضاً لاستمرار هيمنته في الفترة الأخيرة بتاريخ المواجهات بين الفريقين، أما الإسماعيلي فيبحث عن انتصاره الأول على الأهلي بعد غياب 13 عاماً.

ويعود آخر انتصار للدراويش على الأهلي في نوفمبر 2010 بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري.

ومنذ ذلك الانتصار لم ينجح الإسماعيلي خلال 20 مواجهة في الدوري في تحقيق أي فوز عليه.