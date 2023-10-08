شكرا لقرائتكم خبر عن «النيل للطيران» الناقل الرسمي لمنتخب مصر في مباراتي زامبيا والجزائر بالإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في إطار حرصها على دعم المنتخبات المصرية، وقعت شركة النيل للطيران عقد رعاية ناقلاً رسمياً لمنتخب مصر الأول لكرة القدم في مباراتي زامبيا والجزائر الوديتين المقرر إقامتهما يومي 12 و16 أكتوبر الحالي بمدينة العين بدولة الإمارات.

وتعد «بن حم للسفريات» الوكيل المعتمد ل«النيل للطيران» في الإمارات، حيث يتعاون الجانبان على تسيير رحلات يومية بين الإمارات ومصر، إضافة إلى إطلاق العديد من الفعاليات والعروض، وتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع وكالات وشركات عالمية ومحلية.

وقع عن «النيل للطيران» محمد الشريف رئيس القطاع التجاري، وعن الشركة المتحدة للتسويق الرياضي صاحبة حق الامتياز لتسويق المنتخبات المصرية لكرة القدم محمد يحيى رئيس مجلس إدارة الشركة.

واتفق الطرفان على أن تقوم «النيل للطيران» بتوفير كافة سبل الراحة للبعثة بدءاً من إنهاء إجراءات السفر بمطار القاهرة الدولي وتقديم الوجبات المتفق عليها أثناء الرحلة مع مسؤولي المنتخب وكذلك الاستقبال بمطار العين الدولي وسرعة إنهاء إجراءات الوصول.

وكانت «النيل للطيران» الناقل الرسمي لمنتخب مصر القومي أثناء تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2018 الذي أقيم في روسيا.

وقال محمد الشريف، رئيس القطاع التجاري في «النيل للطيران»: إن النيل للطيران قد حصلت على تقدير منظمة «سكايتراكس» الرائدة في تقييم وتصنيف شركات الطيران، لحصولها على أداء متميز في توفير خدماتها بانتظام وفاعلية، وتم تصنيف الشركة في المركز الرابع في منطقة إفريقيا، وتابع: «من المتوقع أن تعود زيادة رحلات النيل للطيران بين الإمارات ومصر بالفائدة على المسافرين والشركات على حد سواء، حيث سيتم توفير خيارات أكثر ومرونة أكبر للراغبين في السفر بين البلدين، وبفضل الخدمات الفعالة والموثوقة التي تقدمها الشركة، يمكن للركاب الاستمتاع بتجربة سفر سلسة ومريحة».