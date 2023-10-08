شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الجودو يتسلم لائحة وبرنامج «عربية الفجيرة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسلم اتحاد الجودو اللائحة الفنية والبرنامج الزمني العام، للبطولة العربية لمنتخبات الناشئين والناشئات والشباب والشابات العاشرة، والبطولة العربية للأندية الثامنة للفئات العمرية المختلفة التي يستضيفها الاتحاد، بمجمع زايد الرياضي بإمارة الفجيرة من 15 إلى 20 نوفمبر المقبل، وشملت موعد بدء التسجيل للمشاركين 15 نوفمبر، بهدف تأكيد المشاركة وتثبيت أهلية اللاعبين من واقع الأوراق الرسمية، وتفقد قاعة البطولة، وتحديد المهام والمسؤوليات.

وحددت لائحة الاتحاد العربي للجودو 16 نوفمبر موعداً للاجتماع الفني، وقرعة بطولة الأندية على مستوى الفردي، ويعقب ذلك اجتماع الحكام والميزان للمشاركين في منافسات اليوم الأول المقرر صباح 17 نوفمبر، لمختلف الفئات والأوزان للذكور والإناث، على أن يتم بعد الظهر التتويج.

وفي الفترة المسائية، تقام منافسات الذكور والإناث للأوزان المتوسطة، ويعقبها في اليوم نفسه التتويج، والإعداد لمنافسات ثاني أيام البطولة لفردي الشباب والشابات، ببدء إجراءات الميزان للمشاركين بالقاعة نفسها قبل المغادرة.

وتقام منافسات الشباب والشابات يوم 18 نوفمبر، على فترتين صباحية ومسائية، بأدوارها التمهيدية والترضية والنهائية، ويعقبها التتويج، على أن يشهد 19 نوفمبر إقامة بطولة الأندية لفئتي الشباب والشابات للفرق.