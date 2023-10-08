شكرا لقرائتكم خبر عن الذيد يحتفي بفريق السباحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقامت إدارة نادي الذيد حفل تكريم للاعبي فريق السباحة تقديراً لأدائهم المميز وتحقيقهم المركز الثاني خلال البطولة التحضيرية لأندية الشارقة، التي نظمت برعاية كريمة من مجلس الشارقة الرياضي، وشهدت مشاركة فرق رياضية قوية.

حقق فريق السباحة بالذيد نجاحاً باهراً في هذه البطولة حيث حصل على 27 ميدالية ملونة، منها 8 ميداليات ذهبية، و15 فضية، و4 برونزيات.

حضر الحفل عدد من الشخصيات البارزة من نادي الذيد، بما في ذلك راشد عبد الله بن هويدن الكتبي أمين السر، وسالم علي الرفيسا عضو مجلس الإدارة، بالإضافة إلى المدرب والإداريين الذين ساهموا بفاعلية في تحقيق هذا الإنجاز المميز.

وأثنى سالم محمد بن هويدن الكتبي رئيس مجلس إدارة النادي، على إنجاز اللاعبين وجهودهم الكبيرة، كما قدم شكره الخاص للمدرب والإداريين على متابعتهم المستمرة ودعمهم للفريق، وأكد أن هذا التكريم يمثل دافعاً إضافياً للاعبين لتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.