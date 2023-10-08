شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثية ل«الإمارات للدراجات» في «إل لومبارديا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق تاديج بوجاكار وفريق الإمارات للدراجات الفوز الثالث على التوالي، في «إل لومبارديا»، آخر بطولة كلاسيكية كبرى لهذا الموسم، وهو الانتصار السابع عشر لبوجاكار هذا الموسم، والكلاسيكي الثاني لهذا العام بعد طواف فلاندرز.

وجاء الفوز في نسخة 2023 من السباق الإيطالي مختلفاً عن السباقين السابقين، حيث وصل بوجاكار منفرداً إلى خط النهاية بعد يوم شاق بدأ بحظ سيئ لفريق الإمارات بعد انسحاب سيورد باكس من السباق، بعد تعرضه لكسر في عظم الفخذ جراء الحادث الذي وقع له.

وكانت اللحظة الحاسمة في السباق هي الطريق الصاعد باسو دي غاندا (بطول 9,3 كم وبنسبة ارتفاع 7.1%)، حيث تكونت عند الطريق الصاعد مجموعة رئيسية، ظل خلالها 11 دراجاً فقط في صدارة السباق الذي مثل فريق الإمارات خلاله كل من: تاديج بوجاكار وآدم ييتس.

وبعد خوض معركة شديدة على طول المسار، احتفظ الدراجان المذكوران بالترتيب السابع في قمة الطريق الصاعد على بعد 30 كم من خط النهاية.

وانطلق بوجاكار على الطريق الصاعد وعند الهبوط، وظهر المتسابق السلوفيني بصورة مثالية حيث تمكن من التحكم في دراجته عند المنعطفات، ونجح في بناء فجوة قدرها 45 ثانية والتي احتفظ بها أمام الدراجين الستة المطاردين له (وهم: زميله في الفريق آدم ييتس، وسيمون ييتس من فريق جايكو ألولا، وألكسندر فلاسوف من فريق بورا-هانسجروه، وكارلوس رودريجيز من فريق إينوس-جريناديرز، وبريموز روجليك من فريق جامبو-فيزما، وأندريا باجيولي من فريق سودال-كويكستيب).

وعند الاقتراب من الطريق الصاعد الأخير في المسار (وهو كول أبرتو بطول 1.3 كيلومتر بنسبة ارتفاع 7.2%)، كان لبوجاكار متقدماً عن منافسيه بدقيقة، ولم يكن هناك طريقة للمتسابق الآخر لسد الفجوة.

وتمكن بوجاكار من عبور خط النهاية بفارق 51 ثانية عن أندريا باجيولي وبريموز روجليك، وحل آدم ييتس في المركز السادس.

وقال بوجاكار: «حاولت الهجوم على الطريق الصاعد الذي أعرفه جيداً، فانطلقت مع فلاسوف الذي كان أحد المميزين في السباق، لقد نجحت في اجتياز المنحدرات بسهولة، وبشكل أفضل مما كنت عليه قبل عامين، وتمكنت من الانطلاق بمفردي إلى نقطة الوصول، على الرغم من الشد العضلي الذي أصابني، وحاولت تنظيم جهودي فأبطأت قليلاً على أمل ألا يكون هناك تنسيق في المجموعة المطاردة، فكان ذلك تحدياً كبيراً».

وأضاف: «لقد كان أمراً رائعاً أن أحقق الفوز بثلاث نسخ متتالية في ثلاث مشاركات، وما جعل هذا الفوز مميزاً هو وصولي منفرداً إلى خط النهاية، ما جعلني مستمتعاً حقاً بآخر كيلومترين في السباق».