شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون إماراتي روسي لتطوير كرة السلة إدارياً وفنياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
- متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القرقاوي: نقلة جديدة تطور اللعبة محلياً
دبي: مسعد عبد الوهاب
بحث سعيد عبد الغفار مدير عام الهيئة العامة للرياضة مع تيمور زابيروف السفير الروسي لدى الدولة، سبل تفعيل آليات مذكرة التفاهم التي وقعتها الهيئة في وقت سابق مع وزارة الشباب الروسية بشأن تبادل الخبرات والتعاون في المجال الرياضي، كما تم التباحث حول تفعيل التعاون في رياضة كرة السلة بما يخدم مصلحة اللعبة، من خلال مذكرة تفاهم ستبرم بين الجانبين الإماراتي والروسي تهدف للتطوير على الصعيدين الإداري والفني.
جاء ذلك خلال استقبال سعيد عبد الغفار للسفير الروسي في مكتبه بمقر الهيئة في دبي بحضور سيرجاي يوشكين رئيس رابطة الأندية المحترفة الروسية لكرة السلة، واللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، وعلي أميري عضو مجلس إدارة اتحاد السلة، والدكتور منير بن حبيب المدير الفني للاتحاد، ورحب سيرجاي بتعاون الرابطة مع الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة في إقامة المعسكرات وتطوير الكوادر الإدارية والفنية للارتقاء باللعبة.
وأكد سعيد عبد الغفار أهمية التعاون القائم مع الجانب الروسي في الاستفادة المتبادلة من الخبرات بما يدفع عجلة التقدم الرياضي قدماً للأمام في إطار استراتيجية الهيئة الرامية لاستمرار عملية التطوروالتنمية الرياضية المستدامة للقطاع الرياضي الإماراتي، مشيراً إلى أن تعزيز التعاون على صعيد كرة السلة سينعكس بشكل إيجابي على تطور اللعبة محلياً والوصول بها إلى أعلى المستويات.
وكشف القرقاوي عن أن اتحاد كرة السلة ورابطة الأندية المحترفة الروسية لكرة السلة بصدد إعداد مذكرة تفاهم من أجل تطوير الكوادر وإقامة المعسكرات للأندية والمنتخبات الوطنية، مؤكداً أن التعاون مع الجانب الروسي من شأنه تحقيق نقلة جديدة تخدم تطوركرة السلة الإماراتية من خلال استفادتها من الخبرات الروسية الكبيرة في المجالين الإداري والفني، وأشار إلى أن رئيس الرابطة الروسية أكد استعدادهم للمشاركة في بطولة دبي الدولية لكرة السلة التي تقام كل عام وترحيبه بالدعوة الموجهة له لحضور البطولة القادمة في شهر يناير المقبل، وفي ختام الاجتماع قام عبد الغفار والقرقاوي بإهداء درعين تذكاريتين لرئيس الرابطة الروسية لكرة السلة.