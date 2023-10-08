شكرا لقرائتكم خبر عن 57 بطولة في الموسم الجديد للجولف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن اتحاد الإمارات للجولف إقامة 57 بطولة خلال موسمه الجديد الذي ينطلق 14 أكتوبر الجاري، وذلك بواقع 24 للرجال، و20 للسيدات، و9 للناشئين، و4 بطولات كبرى، تقام للفائزين، والأوائل للتواجد في جولة التحدي 2024.

وستكون الانطلاقة ببطولة الرجال المفتوحة يومي 14 و15 أكتوبر الجاري، في نادي الزوراء بعجمان، إضافة إلى بطولة الناشئين المفتوحة في نادي الإمارات بدبي، على أن يسدل الستار على الموسم في 14 أبريل المقبل، مع بطولة «تاور لينكس جونير» المفتوحة.

وقرر الاتحاد فتح باب التسجيل في بطولاته إلكترونياً.

وأكد المنسق العام لبطولات اتحاد الجولف ومدرب المنتخب الوطني كايرون فان روين، أن اتحاد اللعبة حرص على اعتماد التعديلات الهيكلية ونظام المسابقات والبطولات على المعايير الدولية، بما يؤهل اللاعبين لشق طريقهم لخوض التحديات على أسس صحيحة تؤهلهم للارتقاء بمستوى الطموحات عند المنافسات في البطولات الكبرى، وأضاف: «يمنح موسم وسام الاستحقاق لهذا الموسم والمتنوع في جولاته الارتقاء بالمواهب إلى مستويات أعلى، جنباً إلى جنب من فرصة الحصول على نقاط تصنيفية».