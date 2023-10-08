الدوري الإنجليزي.. هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي ضد أرسنال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

يستضيف أرسنال نظيره مانشستر سيتي ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت في تمام الساعة السادسة والصنف مساء، على ملعب الإمارات.

ويبدأ مدرب أرسنال "ميكيل أرتيتا" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: رايا

خط الدفاع: بن وايت، جابرييل، ساليبا، زينشينكو.

خط الوسط: جورجينيو ، رايس، أوديجارد.

خط الهجوم: تروسارد، نيكيتاه، خيسوس.

يحتل أرسنال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 17 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن المتصدر توتنهام.

تشكيل فريق مانشستر سيتي

وعلى الجانب الآخر يبدأ مدرب مانشستر "بيب جوارديولا" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ووكر، دياز، آكي، جفارديول.

خط الوسط: لويس، كوفاسيتش، بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: فودين، هالاند، ألفاريز.

يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18، وبفارق نقطة عن منافسه أرسنال.