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داروين نونيز ومحمد صلاح يحققان رقما قياسيا في الدوري الإنجليزي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

سجل محمد صلاح منذ قليل الهدف الأول لليفربول ضد برايتون من صناعة داروين نونيز في الدقيقة 40 من زمن شوط المباراة الأول، ليصل المهاجم الأوروجوياني إلى 5 تمريرات حاسمة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وجميع تلك التمريرات الحاسمة الخمس التي صنعها داروين نونيز في الممتاز كانت لمحمد صلاح، وهذا هو أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في تاريخ الدوري الممتاز، من حيث صناعه لاعب لصديقه بنفس الفريق. وفقا لشبكة أوبتا للإحصائيات

ويلاقي نظيره إيفرتون يوم السبت الموافق 21 أكتوبر، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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