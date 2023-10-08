داروين نونيز ومحمد صلاح يحققان رقما قياسيا في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

سجل محمد صلاح منذ قليل الهدف الأول لليفربول ضد برايتون من صناعة داروين نونيز في الدقيقة 40 من زمن شوط المباراة الأول، ليصل المهاجم الأوروجوياني إلى 5 تمريرات حاسمة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وجميع تلك التمريرات الحاسمة الخمس التي صنعها داروين نونيز في الدوري الإنجليزي الممتاز كانت لمحمد صلاح، وهذا هو أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في تاريخ الدوري الممتاز، من حيث صناعه لاعب لصديقه بنفس الفريق. وفقا لشبكة أوبتا للإحصائيات الرياضية

ويلاقي ليفربول نظيره إيفرتون يوم السبت الموافق 21 أكتوبر، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

