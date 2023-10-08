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رمضان صبحي يقود تشكيل بيراميدز في مواجهة إنبي

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محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مواجهة إنبي المقرر لها في السابعة من مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - رمضان صبحي

خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي

ويأتي على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - محمود مرعي - أسامة جلال - كريم حافظ - أحمد فتحي - بلاتي توريه - يوسف أسامة - محمود أوكا - دودو الجباس

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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