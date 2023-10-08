الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يقود ليفربول للتعادل مع برايتون



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

انتهت أحداث المباراة التي أقيمت بين ليفربول وبرايتون، في تمام الساعة الـ6 مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تعادل فريق ليفربول مع نظيره برايتون بنتيجة 2-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب إكسبريس كوميونيتي.

سجل هدف برايتون الأول، سيمون أدينجرا في الدقيقة 20 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف التعادل لليفربول، محمد صلاح في الدقيقة 40 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف ليفربول الثاني، محمد صلاح في الدقيقة 45+1 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف تعادل برايتون، لويس دانك في الدقيقة 78 من زمن شوط المباراة الثاني.

بتلك النتيجة، رفع ليفربول رصيده لـ17 نقطة في المركز الثالث بالدوري الإنجليزي، بينما احتل برايتون المركز السادس برصيد 16 نقاط.

