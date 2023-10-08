الدوري الإنجليزي.. محمد قدوس يقود وست هام للتعادل مع نيوكاسل



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

انتهت أحداث المباراة التي أقيمت بين نيوكاسل يونايتد ووست هام، في تمام الساعة الـ6 مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تعادل فريق نيوكاسل مع نظيره وست هام يونايتد بنتيجة 2-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب لندن الأولمبي.

سجل هدف وست هام الأول، سوستشيك في الدقيقة 8 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف التعادل لنيوكاسل، إيزاك في الدقيقة 57 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف نيوكاسل الثاني، إيزاك في الدقيقة 62 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف تعادل وست هام، محمد قدوس في الدقيقة 89 من زمن شوط المباراة الثاني.

بتلك النتيجة، رفع وست هام رصيده لـ14 نقطة في المركز السابع بالدوري الإنجليزي، بينما احتل نيوكاسل المركز الثامن برصيد 13 نقطة.