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بعد استبعاده عن مباراة السيتي.. توقف رقم بوكايو ساكا القياسي في الدوري الإنجليزي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

شهدت قائمة مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي مساء اليوم الأحد، إستبعاد بوكايو ساكا جناح نادي الجانرز بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة لانس بدوري أبطال أوروبا.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يغيب بوكايو ساكا عن مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز مع أرسنال منذ مايو 2021 ضد نيوكاسل، منهيًا سلسلة 87 مشاركة متتالية، والتي كانت أطول سلسلة في تاريخ الدوري الممتاز. وفقا لشبكة أوبتا للإحصائيات

ويحل أرسنال ضيفا على نادي يوم السبت الموافق 21 أكتوبر، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الممتاز، على ملعب ستامفورد بريدج.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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