شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد بطولة العالم للكاراتيه التقليدى بأوزباكستان برصيد 20 ميدالية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر منتخب مصر للكاراتيه التقليدي جدول ترتيب الدول المشارك فى بطولة كأس العالم للكاراتيه التقليدى والمقامة في أوزباكستان، محققا المركز الأول على العالم.

وتصدر منتخب مصر ترتيب البطولة برصيد 20 ميدالية متنوعة، بواقع 8 ميداليات ذهبية و7 فضية و 5 برونزية، وسط منافسة قوية وشديدة وشارك فيها أكثر من 640 لاعبا ولاعبة مثلوا 10 دول من مختلف أنحاء العالم.

وجاءت الميداليات على النحو التالي:

حقق الميدالية الذهبية كل من: رامى عبد الفتاح و الاء عماد ومحمد عشرى وتسنيم وليد و إسلام احمد و ملك هشام و عبد الرحمن يسرى واهداء موسى.

بينما كانت الميداليات الفضية من نصيب كل من: إسلام حلمى و ايه على و بسمله احمد و يوسف عبد العاطى و تسنيم وليد و معاذ طارق سید و ريتاج عصام .

وحقق الميداليات البرونزية كل من: صلاح سعيد و عبیر شریف و بسمله هانی و حنين محمود ومعاذ وليد.

من جانبه وجه الدكتور رامي المكاوي رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للكاراتيه التقليدي ورئيس بعثة مصر في البطولة الشكر لسفيرة مصر في أوزباكستان أميرة فهمي، وحنان بشارى نائب السفير وجميع اعضاء السفارة على استقبال البعثة المصرية وتخفيزهم خلال المنافسات مما كان له أثر كبير على منعويات اللاعبين .

كما اهدى المكاوي هذا الانجاز لوزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى والذي كان على أتصال مستمر بالبعثة ومتابعة البطولة والنتائج أول بأول مما كان له الأثر الطيب في نفوس اللاعبين.

ومن المقرر أن تصل بعثة منتخب مصر للكاراتيه التقليدي إلى القاهرة فجر بعد غد الثلاثاء بعد الفوز بلقب بطولة العالم.