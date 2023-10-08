شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو لليوم السابع: رومارو مستمر فى قيادة الفريق ولن نتعامل معه بالقطعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر في نادى فاركو عدم صحة الأنباء المتداولة حول رغبة الإدارة فى تغيير الجهاز الفني والاستغناء عن خدمات المدرب البرتغالي برونو رومارو، بعدما فشل الفريق فى تحقيق أى انتصار فى أول ثلاث جولات بالمسابقة وحصد نقطة وحيدة.

وقال المصدر لليوم السابع، "برونو رومارو مدرب جيد ولديه رؤية فنية نحترمها جيدًا، فكرة الاستغناء عنه بعد أول ثلاث جولات خارج حساباتنا، نحترم المدرب ونثق في قدراته ولن نتعامل معه بالقطعة".

وأوضح المصدر أن فاركو قدم كرة جميلة في المباريات الثلاث الماضية، ومنها مباراة المصري التي كان فيها الطرف الأفضل وتعرض لظلم تحكيمي واضح، لذلك وقياسيا على الأداء نسير بشكل مميز والنتائج ستأتي طالما هناك عمل وجهد يتم داخل الفريق، وكل ما علينا هو تهيئة الأجواء المستقرة للفريق والجهاز الفني لتحقيق أهدافه".

وسقط فاركو فى فخ الخسارة مرتين هذا الموسم، بعدما هُزم فى مباراته الأولى 2-0 أمام مودرن فيوتشر ثم خسر ضد المصري البورسعيدي بهدف، ثم تعادل مع سيراميكا فى اللقاء الثالث بريمونتادا.

وانتهت مباراة فاركو وسيراميكا بالتعادل الإيجابي 2-2، تقدم سيراميكا عن طريق جون إيبوكا وأحمد قندوسي، ثم سجل وليد على فرج الهدف الأول من تسديدة صاروخية، وبعدها بدقائق بسيطة أدرك سيف تيري هدف التعادل للبرتقالي.

ويحتل فريق فاركو المركز الـ 17 بنقطة واحدة، من تعادل وخسارتين، ويحل ضيفًا في مباراته المقبلة على النادي الإسماعيلي، 22 أكتوبر المقبل على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة 4 من الدوري الممتاز.