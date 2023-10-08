شكرا لقرائتكم خبر عن أوفا وكابو يقودان هجوم إنبى أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تامر مصطفى، المدير الفني لفريق إنبي، تشكيل الفريق البترولي لخوض مواجهته المرتقبة أمام بيراميدز، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويحل فريق إنبي ضيفًا على بيراميدز في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز باستاد الدفاع الجوي.

ويسعى فريق إنبي لتحقيق الفوز واقتناص نقاط اللقاء الثلاث من أجل تعويض نزيف النقاط، الذي عانى منه في مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل فريق إنبي كالتالي أمام بيراميدز:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: أحمد كالوشا - سيف الخشاب - علي فوزي - أحمد صبيحة.

خط الوسط: مصطفى دويدار - أحمد العجوز - زياد كمال - أحمد جمال.

خط الهجوم: أحمد أوفا - رفيق كابو.