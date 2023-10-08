شكرا لقرائتكم خبر عن 123 مباراة جمعت الأهلى والإسماعيلى فى الدوري قبل لقاء الليلة؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الاهلى مع الإسماعيلى باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري

التقى الأهلى والإسماعيلى فى بطولة الدورى الممتاز فى 123 مباراة، ويتفوق المارد الأحمر فى تاريخ لقاءات الفريقين، بعدما تمكن من تحقيق الفوز فى 65 مباراة وكان التعادل حاضرًا فى 36 مباراة، فيما حقق الإسماعيلى الفوز فى 22 مباراة.

نجح نجوم الأهلى فى تسجيل 181 هدفًا فى شباك الإسماعيلى، بينما سجل الدراويش 95 هدفاً فى الشباك الحمراء.

أكبر فوز فى تاريخ لقاءات الأهلى والإسماعيلى كان من نصيب المارد الأحمر عندما تمكن من تحقيق الفوز بنتيجة 8-صفر فى 1957- 1958، وهى المباراة التي أقيمت بالقاهرة وشهدت تسجيل الراحل صالح سليم 7 أهداف فى تلك المباراة مسجلا رقمًا قياسيًا فى تاريخ الدورى على مدار أكثر من 60 عامًا، وعاد الأهلي ليحقق الفوز بنتيجة 6-صفر فى مناسبتين، فى الإسماعيلية الأولى فى موسم 1996-1997، وعاد ليكرر النتيجة ذاتها فى موسم 2004-2005.

بلغ عدد اللاعبين اللذين لعبوا للفريقين ما يقرب من 62 لاعباً وهم: رفعت حسنين ريعو – عبد العزيز صالح – هانى مصطفى – عادل ابو جريشة – حمادة المصرى-عاطف السمرى – محمود جابر – أسامة عباس – خالد دندش – محمد حشيش – حمادة يونس – ايهاب جلال .. حارس المرمى – احمد حسن- مجدى طلبة – احمد سامى – احمد رجب – احمد سراج – خالد بيبو – محمد فؤاد – محمد شرف – سامى قمصان- محمد بركات – إسلام الشاطر – محمد عبدالله – عماد النحاس – احمد فتحى – سيد معوض – هانى سعيد – محمد فضل – احمد سمير فرج – احمد صلاح حسنى – محمود شيكو – محمد جودة – رامى عادل عبد الهادى – محمد عبد ربه فيليكس – روبرت اكوراى – محمد ابراهيم حجازى – احمد صديق – شريف عبد الفضيل – عصام الحضرى – مصطفى طلعت -احمد ابو مسلم – ابراهيم سعيد – شادى محمد – عبد الله السعيد – امير سعيود – مسعد عوض – احمد خيرى – احمد العش – جون انطوى – عبد الحميد شبانة – مصطفى عفروتو – احمد حجازى – كريم بامبو – عمرو السوليه – شريف حازم – حمادة مرزوق -مروان محسن – محمود متولى -محمد حمدى ذكى- حسين السيد مارسيلو-محمد حسن.



