شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرعى فريق البطل الأولمبي للكرة النسائية لمدة موسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام مسؤلو نادي الزمالك بإبرام عقد رعاية لفريق البطل الأولمبي للكرة النسائية، وجاءت تلك الخطوة فى إطار التزام النادى باشتراطات الاتحادين الأفريقي والدولي للمشاركة فى البطولات القارية والتي من بينها أن يمتلك النادي فريقا للكرة النسائية أو أن يقوم برعاية فريق كرة نسائية.

ونظرا لإيقاف النادي من القيد فى الفترة الحالية وصعوبة إبرام تعاقدات لتكوين فريق كرة نسائية، قام إسماعيل يوسف مدير قطاع الناشئين وتامر عبد الحميد رئيس قطاع الاستثمار والأكاديميات والمشرف علي مدرسة الكرة الأساسية بالتوصل لاتفاق لرعاية فريق البطل الأولمبي لمدة موسم.

وتم توقيع العقود في وجود اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادي برئاسة الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي وعضوية أحمد فؤاد الوطن المدير المالي وأيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي.