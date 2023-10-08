شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. هجوم من الأهلي والاسماعيلي والتعادل سيد الموقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطر التعادل السلبي على أول 15 دقيقة من مباراة الأهلي والإسماعيلي المقامة حاليا باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة دوري نايل.

بداية المباراة جاءت حماسية من جانب الفريقين، وكاد الإسماعيلي يُباغت الأهلي بهدف مُبكر عن طريق ياور أنور بعدما تلقى كرة جيدة في الدقيقة الأولى لكن دفاع الأهلي تعامل معها بشكل جيد.

بعد الفرصة الإسماعيلاوية ، ظهر الأهلي في المباراة بشكل جيد وأهدر بيرسي تاو وموديست فرصتين للتسجيل ليتواصل الأداء الهجومي من جانب الأحمر مع محاولات مُتباعدة من جانب الإسماعيلي.

ويُدير مباراة الليلة طاقم تحكيم بقيادة محمود البنا ومعه كل من: الحكم المساعد 1: أحمد حسام طه والحكم المساعد 2: سمير جمال والحكم الرابع: السيد منير وحكم الفيديو: عمرو الشناوي.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع، وأحمد نبيل كوكا وأليو ديانج وإمام عاشور في الوسط، وبيرسي تاو وحسين الشحات وأنتوني موديست فى الهجوم.

ويجلس على دكة الأهلي كل من، خالد عبد الفتاح وأحمد عبد القادر ورضا سليم ومصطفى شوبير ومروان عطية وأفشة وطاهر محمد وكريم الدبيس ومحمد زعلوك.

فيما جاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي: محمد فوزي، وحمدي النقاز ومحمد نصر ومحمد هاشم وإياد العسقلاني ومحمد عبد السميع ومحمد مخلوف وعمر الساعي وياو أنور وعبد الرحمن مجدي ومروان حمدي.

وتواجد على دكة البدلاء في الإسماعيلي كل من: كمال السيد وعصام صبحي ومحمد الدسوقي وأحمد محسن ومحمد حسن وعبد الله السعيد ونادر فرج وباسم مرسي ومحمود الشبراوي.

ويحتل الأهلى المركز السابع فى جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط، بعدما خاض مباراة واحدة فاز فيها على المصري البورسعيدى برباعية دون رد، فيما تأجلت مباراته بالجولة الثانية للمسابقة أمام سيراميكا بسبب مباراتيه أمام سان جورج الإثيوبى في دور الـ "32" لدوري أبطال أفريقيا والتي فاز بهما بنتيجة 3-0 و 4-0 ذهاباً وإياباً بالقاهرة.

بينما يحتل الإسماعيلى المركز الثامن فى جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط بعدما خاض مباراتين فاز في لقاء وخسر الاخر وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه هدفين.

ويدخل الأهلى والإسماعيلى مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة، بعدما تأهل المارد الأحمر لنهائى كأس مصر بعدما تخطى عقبة انبى بثلاثية دون رد في آخر ظهور، فيما حقق الدراويش أول انتصاراته بالدوري بالفوز على زعيم الثغر بثلاثية دون رد فى آخر ظهور.