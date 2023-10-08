اختتام دورة الألعاب الآسيوية في هانغجو

الرياص - اسماء السيد - هانغجو (الصين): اختتمت دورة الألعاب الآسيوية في هانغجو رسميًا الأحد معلنة نهاية أسبوعين من المنافسة الرياضية في المدينة الصينية.

وقال رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي بالوكالة الهندي راجا راندير سينغ في حفل أقيم في الملعب الاولمبي "أعلن اختتام دورة الألعاب الآسيوية الـ19 في هانغجو".

واختتمت الدورة الاسيوية الأكبر على الإطلاق بحفل ختامي في الملعب الأولمبي الذي يتسع لـ80 ألف متفرج، وسلمت الصين علم الدورة المقبلة المقررة عام 2026 الى اليابان.

وتقام الألعاب عادةً كل أربع سنوات، لكن مدة الاستعداد للألعاب المقبلة المقررة في ناغويا-آيتشي ستكون أقصر بسبب تأجيل النسخة الحالية لمدة عام بسبب إجراءات مكافحة فيروس كورونا التي تم التخلي عنها الآن في الصين.